Украинские защитники дают россиянам достойный отпор. О своих успехах в этом утром 2 марта сообщили военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Вместо этого Моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за ВСУ, – Генштаб

Россиян оттесняют к границам

Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией,

– отметили в бригаде.

Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Украинские защитники пообещали рассказать детали и обнародовать фото позже.

Напомним, эксперты заявляют, что моральный дух россиян очень низок. Враг, чтобы запугать мирное население, которое мужественно с Вооруженными силами сопротивляется, продолжает обстреливать гражданские объекты.

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