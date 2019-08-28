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      Отечественный бизнес может не выдержать очередное повышение тарифов УЗ, – глава ассоциации

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / hromadske.ua

      Инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов повысит затраты грузоотправителей на 3 млрд грн в год.

      Всего же, в этом году, дополнительно к плану, "Укрзализныця" рассчитывает получить с грузоперевозчиков 16 миллиардов гривен. Это плюс 26 процентов к уровню прошлого года. Затраты грузооператоров растут очень быстрыми темпами, сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      При этом, по словам Каленкова, быстрый рост тарифов продолжается уже много лет. Так, за прошлый год тарифы на грузоперевозки выросли порядка 30-35 процентов. Такое положение вещей уже скоро может перерасти в кризис для украинских промышленников.

      Ни одна промышленность – ни в развитых, ни в развивающихся странах такого роста не может выдержать. При том, что цены, в общем-то, оставались более-менее стабильными. В этом году "Укрзализныця" задекларировала поднятие (поднятие тарифов  Ред.) на 26 процентов. Пока она подняла официально тарифы на 14 процентов. Кроме того, подорожали сами вагоны, "Укрзализныця" была основным инициатором стоимости роста вагонов",
      заявил Каленков.

      Кроме официального поднятия тарифов, "Укрзализныця" поднимает тарифы за счет скрытых мер, как это и происходит под эгидой нового договора предложенного монополистом грузовладельцам и возлагающим на них около 3 миллиардов гривен дополнительных затрат. Против договора выступил бизнес, европейские и американские ассоциации.

      "Договор "Про присоединение". Само название говорит о том, что это не совсем договор. Он абсолютно неравноправный. Это просто пример того, как "Укрзализныця", пользуясь своим монопольным положением, устанавливает те правила, которые выгодны ей. Против этого категорически выступила Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины", сообщил Каленков.

      blog_ava
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      Теги: Финансы Металургия Укрзализниця
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