В то же время бывали и другие случаи, когда лицо, ссылаясь на вероисповедание, которое запрещает ему брать в руки оружие, признавалось невиновным местным судом, а затем апелляционный суд отменял этот приговор и принимал новый, согласно которому военнообязанному назначалось наказание. Кассационный уголовный суд четко объяснил, считается ли уклонением от мобилизации отказ от нее на основании религии.

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Что решил суд

ККС отметил, что отказ от военной службы военнообязанным, который принадлежит к религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации. Поскольку, напомнили в инстанции, защищать Родину можно не обязательно только с оружием в руках. Есть широкий спектр возможностей осуществления защиты страны от агрессии иностранного государства. Это ремонт техники, строительство укреплений, вывоз раненых, перевозки грузов и выполнение других функций, не связанных с использованием оружия.

В суде напомнили за закон "Об альтернативной (невоенной) службе", который предусмотрено, что право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если выполнение воинского долга противоречит их религиозным убеждениям.

Итак, суд постановил, что никакие религиозные взгляды не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите Родины.

Напомним, что нарушителей мобилизации ожидает наказание.