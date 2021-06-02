Ее обвиняют в нарушении прав граждан – статья 190 Уголовного кодекса Беларуси. Наказание предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы на 2 года.

Читайте также "Диктатору место в аду": в Беларуси мужчину хотят осудить за футболку

Жительнице Минска светит 2 года за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора

Уголовное дело против 34-летней жительницы столицы Беларуси рассматривает прокуратура Заводского района. В ведомстве сообщили, что женщина еще в июле 2020 года сдала в аренду квартиру помощнице прокурора. Впрочем, после августовских событий арендодательница решила расторгнуть 2-летний договор.

В прокуратуре заявили, что обвиняемая попала под информационное воздействие телеграмм-каналов и ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлениям прав работников прокуратуры, причастных к делам по участию белорусов в протестах.

Она сознательно хотела нарушить права, свободы и законные интересы пострадавшей исключительно лишь из-за ее должности. Хотя достоверно знала об отсутствии у нее другого жилья в Минске. Поэтому требовала в одностороннем порядке освободить арендованное помещение,

– говорится в заявлении прокуратуры.

Против женщины возбудили уголовное дело за нарушение "равноправия граждан". На время расследования ей вручили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Что известно о помощнице прокурора

Телеграм-канал NEХТА выяснил, что говорится об Алисе Касьянчик – помощнице прокурора Фрунзенского района в Минске. Она была государственным обвинителем по делу двух журналисток канала "Белсат".

Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову в феврале 2021 года приговорили к 2 годам лишения свободы. Они вели в интернете стрим панихиды с места убийства активиста Романа Бондаренко.

К теме Месть Лукашенко: за что в Беларуси посадили двух журналисток