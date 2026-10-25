26 октября в Украине будут действовать стабилизационные отключения

Они коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно об отключениях?

В компании пояснили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.

Отключение электроэнергии для всех категорий населения в определенных регионах:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей).

Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому призывают жителей следить за точными расписаниями на официальных страницах местных облэнерго. Также украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в часы, когда питание восстанавливается.

Член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала, что к сложной зиме нужно было готовиться еще в 2023 году, когда уже стало ясно, что враг будет использовать энергетику как оружие против мирного населения.

Она отметила, что власти не прислушались к экспертам, когда те подчеркивали, что нужно делать все возможное, чтобы Украина становилась менее зависимой от больших объектов генерации электроэнергии: теплоэлектростанций, гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.