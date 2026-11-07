Свет будут отключать круглосуточно: какие графики будут действовать в Украине 8 ноября

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Какими будут графики отключения света 8 ноября?

По информации энергетиков, 8 ноября в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии.

В частности, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59. Для всех категорий потребителей в этот же период будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.

Причиной таких мер являются последствия массированных российских ударов по энергообъектам.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Поэтому украинцев призывают следить за обновлениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

Энергетики также просят экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она появляется по графику.

Напомним, с начала недели, со 2 ноября, российские войска нанесли 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро 5 ноября новые отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

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Наиболее сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, где из-за значительных повреждений оборудования действуют жесткие сетевые ограничения. Ремонтные бригады работают в столичном регионе круглосуточно. В большинстве других областей применяются графики почасовых отключений для населения, а для промышленности установлены лимиты мощности.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время угроза повторных российских атак затрудняет и замедляет восстановление поврежденных объектов.

Для поддержки энергосистемы правительство планирует передать Киеву 10 дополнительных генераторов, а еще 21 генератор направят в 12 общин в других регионах.