Об этом сообщает в Telegram-канале " Крым Реалии" со ссылкой на оккупационное предприятие "Крымэнерго".

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Какие районы Крыма остались без электроснабжения?

По имеющейся информации, в Джанкойском и Ленинском районах обесточены 42 населенных пункта. Отключения также коснулись семи сел Роздольненского района, ряда населенных пунктов Нижнегорского района и части Евпатории.

По данным оккупационных энергетиков, электроснабжение планируется восстановить в течение трех–шести часов. Также электроэнергию могут подавать поочередно.

В Севастополе продолжает действовать график "два часа со светом, шесть часов без света". Потребителей разделили на четыре очереди, при этом графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, 24 октября в результате атаки беспилотников была была поражена подстанция "Тамань" в Краснодарском крае России. Она обеспечивает передачу электроэнергии с юга России во временно оккупированный Крым. После удара на полуострове произошел масштабный блэкаут. Впоследствии оккупационные власти ввели жесткие графики ограничения электроснабжения