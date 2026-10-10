Об изменении тактики противника сообщили в Укрэнерго.

Какую тактику использует Россия?

По данным энергетиков, россияне теперь сосредоточились на ударах по линиям, обеспечивающим подачу электроэнергии потребителям. Это вынуждает специалистов искать обходные пути для энергоснабжения городов.

Электроэнергию приходится передавать на расстояние в сотни километров, что никогда не предусматривалось ни в одном проекте,

– отмечает "Укрэнерго".

Из-за постоянных обстрелов сетей электроэнергию приходится перенаправлять по резервным маршрутам. Именно поэтому с начала октября жители нескольких областей сталкиваются с локальными ограничениями электроснабжения.

Ситуацию также осложняют постоянные воздушные тревоги, которые мешают энергетикам оперативно восстанавливать поврежденные объекты.

В компании подчеркнули, что экономное потребление электроэнергии поможет снизить нагрузку на сети и сократить продолжительность вынужденных отключений.

Враг пытается не только повредить локальные сети, но и изолировать целые регионы. Как заявил Иван Плачков, оккупанты целенаправленно наносят удары по высоковольтным опорам и переходам через Днепр, чтобы разделить энергосистему на левобережную и правобережную части.

Напомним, ранее мы писали, что журналисты получили доступ к секретного российского плана. Согласно этому документу, агрессор намерен уничтожить до 90% электро- и теплоснабжения в Киеве, Харькове и Одессе, атакуя подстанции и критические узлы атомных электростанций.