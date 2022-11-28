Несмотря на это, иногда ввели и аварийные отключения. Где именно сегодня не будет электроэнергии, рассказывает 24 канал .
Читайте также "Наш свет не угаснет никогда": в Херсоне с электроэнергией уже 17% потребителей
Ситуация в Киеве
В ДТЭК Киевские электросети сообщили, с утра в Киеве все еще действуют экстренные отключения электроэнергии. Соответственно, почасовые графики временно не работают.
Черновицкая область
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк обнародовал обновленный график стабилизационных отключений в регионе. Однако пока они не действуют.
Стабилизационные отключения Черновицкой области / График АО "Черновцыоблэнерго"
В "Черновцыоблэнерго" сообщили о введении внезапных экстренных отключений. По их словам, область пока получает менее 40% электроэнергии от общих потребностей.
Кроме того, свет приоритетно поставляется в критически важную инфраструктуру региона. При такой нагрузке гарантировать соблюдение каких-либо графиков невозможно, подчеркивают в компании.
Отключение в Сумской области
В понедельник утром в "Сумыоблэнерго" предупредили, что вдобавок к плановым в области вводятся также аварийные отключения.
Стабилизационный график почасовых отключений / Скриншот из "Сумыоблэнерго"
Чуть позже, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предупредил местных жителей, что электроэнергия может исчезать раньше времени, указанного в графиках, а ограничение потребления длиться дольше. Дело в том, что стабилизационные и аварийные графики будут действовать одновременно.
Дмитрий Живицкий добавляет, что на 10:30 в Сумах одновременно применены 1 и 2 очереди отключений. То есть график по городу и области будут проводиться 2 через 2 часа.
Что со светом в Полтавской области
Утром по всей территории Полтавщины временно отменили графики почасовых отключений. В регионе сейчас ввели аварийные отключения.
Что нужно иметь на случай длительных отключений света / Инфографика 24 канала
Где не будет электроэнергии в Харьковской области
Местное облэнерго обнародовало графики на период с 28 ноября по 4 декабря. Несмотря на это, по всей стране продолжаются аварийные отключения.
Харьковщина – не стала исключением. В регионе действуют аварийные отключения.
В Черкасской области – желтые графики
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец утром 28 ноября сообщил населению, что в области применяют желтый график отключений электроэнергии.
Аварийные обесточения будут проходить в две очереди:
Свет на Хмельнитчине
В регионе удалось немного стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Хмельницкий городской голова Александр Симчишин поделился актуальным графиком почасовых отключений.
Графики отключений света в Хмельницкой области по состоянию на 28 ноября / Александр Самчишин
Ситуация с отключениями в Одесской области
В Одесской области предупредили об экстренных отключениях электроэнергии. Поэтому традиционные стабилизационные графики пока не действуют.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,
– заверили в ДТЭК "Одесские электросети".
Электроэнергию можно найти в ближайшем "Пункте несокрушимости" / Инфографика 24 канала
В Винницкой области действуют стабилизационные отключения
В АО "Винницаоблэнерго" 28 ноября сообщили о том, что ввели по две очереди в графики почасовых отключений. Это предполагает, что света одновременно не будет сразу у двух групп потребителей :
- 08:00-10:00 – 2 и 3 очередь;
- 10:00-12:00 – 1 и 3 очередь;
- 12:00-14:00 – 1 и 2 очередь;
- 14:00-16:00 – 2 и 3 очередь;
- 16:00-18:00 – 1 и 3 очередь;
- 18:00-20:00 – 1 и 2 очередях;
- 20:00-22:00 – 2 и 3 очередь;
- 22:00-00:00 – 1 и 3 очередь.
Будет ли свет на Волыни
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал о ситуации с энергоснабжением в регионе. По его словам, по состоянию на 9:00 утра 28 ноября в Волынской области заживало 30% потребителей .
Глава ОВА объясняет, что это связано с тем уровнем разрушений, который нанес враг энергосистеме страны. Жителей региона обеспечивают светом настолько, насколько это позволяет мощности.
Для того чтобы избежать перегрузки линий, в облэнерго ввели поочередные графики. приоритетно электричеством снабдили все важные объекты критической инфраструктуры.
Обратите внимание Генераторы и газовые горелки во время блекаута: главные правила безопасности при использовании