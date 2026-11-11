С 1 по 3 очереди: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 12 ноября

Причиной ограничений являются российские обстрелы энергетики. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Adv

популярные видео

В компании сообщили, что в четверг, 12 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать стабилизационные отключения. Для промышленных предприятий в этот же период будут вводиться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут введены графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей.

Главной причиной введения вынужденных мер остаются последствия вражеских атак на объекты энергетической системы. Ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергоснабжение.

Точное расписание отключений по конкретным адресам потребителям рекомендуется уточнять на официальных сайтах и страницах местных операторов системы распределения. Поскольку ситуация в объединенной энергосистеме динамична, объемы применения ограничений могут меняться в течение суток.

Энергетики также призывают граждан экономно пользоваться электричеством после возобновления подачи электроэнергии. Одновременное включение нескольких мощных приборов создает дополнительную нагрузку на сеть и замедляет восстановительные работы.

Накануне, 11 ноября, в регионах также проводили плановые отключения электроэнергии. Тогда для бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.