Власти просят всех украинцев максимально ограничить пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати Завтра по всей Украине с утра до вечера будут выключать свет, – Офис Президента

Где будут выключать свет

Ограничения на электричество относятся ко всем регионам. Однако, по словам Тимошенко, в первую очередь это коснется предприятий и заводов.

Если этого будет недостаточно, будут выключать свет населению,

– предупредил чиновник.

В "Укрэнерго" добавили, где будут выключать свет, можно будет проверить на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередными – продолжительность очереди будет определять облэнерго, но не более 4 часов.



Как подготовиться к отключениям света / Инфографика 24 канала

Почему будут отключать свет

Власти объясняют, что с 10 октября украинская энергосистема подверглась более сильным атакам врага, чем за 8 месяцев войны. После обстрелов 10 октября энергетики возобновили энергоснабжение через 2 дня.

Однако 19 октября враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Следовательно, завтра, 19 октября, будут вынуждены применить контролируемые просчитанные ограничения потребителей. Это необходимо, чтобы система работала сбалансированно.

Смотрите больше – новая массированная атака по украинским городам: видео