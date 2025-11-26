В трех областях Украины ввели аварийные отключения света, – Минэнерго

Российские захватчики продолжают терроризировать энергетическую инфраструктуру Украины. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения 26 ноября.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Где ввели аварийные отключения?

Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения,

– сообщили в Минэнерго.

26 ноября во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.