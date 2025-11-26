У трьох областях України ввели аварійні відключення світла, – Міненерго

Російські загарбники продовжують тероризувати енергетичну інфраструктуру України. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення 26 листопада.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.

Де ввели аварійні відключення?

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення,

– повідомили в Міненерго.

26 листопада у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок. 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 24 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Що відомо про графіки відключення світла?