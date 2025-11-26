У трьох областях України ввели аварійні відключення світла, – Міненерго
- У Харківській, Сумській та Полтавській областях введено аварійні відключення світла для стабілізації енергосистеми.
- Споживання електроенергії залишається високим, закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години.
Російські загарбники продовжують тероризувати енергетичну інфраструктуру України. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення 26 листопада.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.
Де ввели аварійні відключення?
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення,
– повідомили в Міненерго.
26 листопада у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок. 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 24 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.
Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Що відомо про графіки відключення світла?
У Києві та області діють графіки відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На вимогу Укренерго графіки погодинних відключень 26 листопада у Києві та області діятимуть упродовж всієї доби.
Також відключення світла діятимуть на Львівщині. На вимогу Укренерго графіки погодинних відключень у регіоні діятимуть упродовж доби.
Крім того, в Одесі та області обмежуватимуть споживання електроенергії. Світло за графіками стабілізаційних відключень вимикатимуть на кілька годин протягом доби.