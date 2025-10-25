Делает ставку на определенную категорию украинцев: Буданов объяснил удары России по энергетике

Оккупанты обстреливают энергетику Украины, чтобы погрузить ее в полную темноту. Кирилл Буданов говорит, что эти российские удары рассчитаны на определенную категорию населения.

По мнению врага, эти атаки должны повлиять на социально незащищенные слои населения Украины. Недовольство внутри страны и дальнейшая дестабилизация ситуации – вот, чего добивается Путин. Об этом в интервью Il Foglio сказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Зачем Россия обстреливает энергетику Украины?

Буданов объясняет, что люди со средним и высоким доходом имеют возможность купить все необходимые устройства, которые помогут пережить блэкаут. А люди с низким доходом, в частности пострадавшие от российских атак, не могут себе позволить многих вещей.

Россияне своими ударами по энергетике охотятся за украинским единством – тем, без чего войну не выиграть.

Ранее Владимир Зеленский назвал российские удары по украинской энергетике "маркетингом" Путина, направленным на создание иллюзии успеха для российского населения.

Что известно о российских атаках на энергетику Украины?