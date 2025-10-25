Робить ставку на певну категорію українців: Буданов пояснив удари Росії по енергетиці

Окупанти обстрілюють енергетику України, аби занурити її у повну темряву. Кирило Буданов каже, що ці російські удари розраховані на певну категорію населення.

На думку ворога, ці атаки мають повливати на соціально незахищені верстви населення України. Невдоволення всередині країни та подальша дестабілізація ситуації – ось, чого домагається Путін. Про це в інтерв'ю Il Foglio сказав очільник ГУР Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Навіщо Росія обстрілює енергетику України?

Буданов пояснює, що люди з середнім та високим доходом мають можливість купити усі необхідні пристрої, які допоможуть пережити блекаут. А люди з низьким доходом, зокрема постраждалі від російських атак, не можуть собі дозволити багатьох речей.

Росіяни своїми ударами по енергетиці полюють за українською єдністю – тим, без чого війну не виграти.

Раніше Володимир Зеленський назвав російські удари по українській енергетиці "маркетингом" Путіна, спрямованим на створення ілюзії успіху для російського населення.

Що відомо про російські атаки на енергетику України?