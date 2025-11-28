Укр Рус
28 ноября, 19:03
2

Во всех областях – отключения: как будут выключать свет 29 ноября

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • 29 ноября во всех областях Украины будут отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.
  • Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, с объемом от 0,5 до 2,5 очередей, но это может измениться.

Меры ограничения потребления электроэнергии в субботу, 29 ноября, затронут все области. Отключения света будут действовать в течение всех суток.

В украинской энергосистеме до сих пор сохраняется сложная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут отключать свет 29 ноября?

По данным энергетиков, из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Согласно обнародованной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут круглосуточно.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, 
– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Как происходят отключения, и когда может улучшиться ситуация?

  • Укрэнерго не составляет графики, а определяет объем ограничений электроэнергии; облэнерго решают, как распределить отключения. Графики отключений зависят от объема электроэнергии и способности сетей ее передать.

  • Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщал, что, возможно, улучшить ситуацию относительно графиков отключений света можно будет уже вскоре. Для большинства потребителей ожидаются более комфортные очереди отключений.

  • Отметим, что три атомные электростанции Украины недавно снижали производство электроэнергии из-за повреждения, вызванные российскими атаками. Теперь АЭС почти полностью восстановили свою мощность.