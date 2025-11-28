В усіх областях – відключення: як вимикатимуть світло 29 листопада

Заходи обмеження споживання електроенергії у суботу, 29 листопада, зачеплять усі області. Відключення світла діятимуть впродовж усієї доби.

В українській енергосистемі досі зберігається складна ситуація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як відключатимуть світло 29 листопада?

За даними енергетиків, через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів також будуть цілодобово.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Як відбуваються відключення, і коли може покращитися ситуація?