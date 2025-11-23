Укр Рус
23 ноября, 12:13
Часть Львовщины осталась без света: в чем причина

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Из-за непогоды на Львовщине без света остались 227 населенных пунктов.
  • Частично электричества нет еще в 236.

Львовскую область накрыла непогода. Мокрый снег и сильный ветер вызвали перебои с электроснабжением.

Вследствие налипания мокрого снега, падения веток деревьев на провода произошли отключения электросетей в разных районах Львовской области, передает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".

Какие районы Львовщины остались без электричества?

По состоянию на 10:00 23 ноября из-за непогоды обесточены 227 населенных пунктов полностью и 236 частично в:

  • Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская части);
  • Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская части);
  • Западном РЭС (Городокская, Жовковская, Яворивская, Мостиская части);
  • Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская части);
  • Северном РЭС (Чевоноградско-Сокальская часть);
  • ЛГЭМ (Пустомытовская, Жовковская части).

Справка: РЭС – район электрических сетей.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 178 бригад облэнерго.

Энергетики напомнили о правилах безопасности. Так, нельзя приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – есть риск смертельного удара электротоком.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?

  • Вследствие постоянных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины во всех областях действуют графики почасовых ограничений.
  • В Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС, что снизило их возможности производить электроэнергию.
  • Россия также атакует линии, передающие электроэнергию. Поэтому свет от станций, которые работают, просто невозможно доставить потребителям.