Часть Львовщины осталась без света: в чем причина
- Из-за непогоды на Львовщине без света остались 227 населенных пунктов.
- Частично электричества нет еще в 236.
Львовскую область накрыла непогода. Мокрый снег и сильный ветер вызвали перебои с электроснабжением.
Вследствие налипания мокрого снега, падения веток деревьев на провода произошли отключения электросетей в разных районах Львовской области, передает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".
Какие районы Львовщины остались без электричества?
По состоянию на 10:00 23 ноября из-за непогоды обесточены 227 населенных пунктов полностью и 236 частично в:
- Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская части);
- Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская части);
- Западном РЭС (Городокская, Жовковская, Яворивская, Мостиская части);
- Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская части);
- Северном РЭС (Чевоноградско-Сокальская часть);
- ЛГЭМ (Пустомытовская, Жовковская части).
Справка: РЭС – район электрических сетей.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 178 бригад облэнерго.
Энергетики напомнили о правилах безопасности. Так, нельзя приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – есть риск смертельного удара электротоком.
Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?
- Вследствие постоянных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины во всех областях действуют графики почасовых ограничений.
- В Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС, что снизило их возможности производить электроэнергию.
- Россия также атакует линии, передающие электроэнергию. Поэтому свет от станций, которые работают, просто невозможно доставить потребителям.