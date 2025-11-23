Частина Львівщини залишилася без світла: у чому причина

Львівщину накрила негода. Мокрий сніг та сильний вітер спричинили перебої з електропостачанням.

Внаслідок налипання мокрого снігу, падіння гілок дерев на проводи відбулися відключення електромереж у різних районах Львівській області, передає 24 Канал із посиланням на "Львівобленерго".

Які райони Львівщини залишилися без електрики?

Станом на 10:00 23 листопада через негоду знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:

Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частини);

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частини);

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частини);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини);

Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частини).

Довідка: РЕМ – район електричних мереж.

До ліквідації наслідків негоди залучені 178 бригад обленерго.

Енергетики нагадали про правила безпеки. Так, не можна наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів – є ризик смертельного удару електрострумом.

