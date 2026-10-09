Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".
Почему нет света?
Отключения электроэнергии охватили Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы областного центра. Причиной отключений стала локальная авария.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,
– добавили в ДТЭК.
Кроме того, на сайте компании предупредили об аварийных отключениях света в Одесском районе, в частности в самой Одессе, которые начались после воздушной тревоги. Энергетики пытаются восстановить электроснабжение в домах жителей региона.
Сообщение ДТЭК / Скриншот
Напомним, из-за последствий российских атак на энергообъекты в субботу, 10 октября, в ряде регионов Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.
Круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а с 06:00 до 23:59 для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений в объеме от 1 до 2 очередей.