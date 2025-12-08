Укр Рус
8 декабря, 16:30
В ДТЭК объяснили, почему украинцы имеют меньше отключений ночью

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Отключение электроэнергии ночью меньше из-за пониженного потребления, когда большинство промышленности и офисов не работают.
  • Утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается.

Отключения ночью и днем различаются из-за объемов потребления электроэнергии. В частности, утром и вечером они значительно возрастают.

Нагрузка на энергосистему непосредственно влияет на количество отключений в течение дня. Об этом сообщает ДТЭК, пишет 24 Канал.

Почему света ночью больше, чем днем?

Энергетики отмечают, что ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большинство промышленности и офисов не работают и люди спят.

Меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать,
– добавили в ДТЭК.

Утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается. Тогда же и нужно больше отключений, чтобы не допустить аварий. Поэтому ночь - это время, когда света хватает большему количеству людей. А днем и вечером - каждый киловатт на счету.

Отключение света: что ожидает в ближайшее время?

 