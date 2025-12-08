В ДТЭК объяснили, почему украинцы имеют меньше отключений ночью
- Отключение электроэнергии ночью меньше из-за пониженного потребления, когда большинство промышленности и офисов не работают.
- Утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается.
Отключения ночью и днем различаются из-за объемов потребления электроэнергии. В частности, утром и вечером они значительно возрастают.
Нагрузка на энергосистему непосредственно влияет на количество отключений в течение дня. Об этом сообщает ДТЭК, пишет 24 Канал.
Почему света ночью больше, чем днем?
Энергетики отмечают, что ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большинство промышленности и офисов не работают и люди спят.
Меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать,
– добавили в ДТЭК.
Утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается. Тогда же и нужно больше отключений, чтобы не допустить аварий. Поэтому ночь - это время, когда света хватает большему количеству людей. А днем и вечером - каждый киловатт на счету.
Отключение света: что ожидает в ближайшее время?
- Украинская энергосистема испытывает давление из-за ракетных ударов, повреждения подстанций и ограничения на АЭС, что может привести к отключениям света до 12 часов. Энергетическая ситуация осложняется из-за повреждения инфраструктуры, в частности на АЭС, и возможные отключения будут продолжаться в течение зимы.
- Однако, ситуация в украинской энергосистеме за последние дни улучшилась благодаря быстрым ремонтам и стабильной работе атомных электростанций, однако риски отключений остаются на высоком уровне. Отключения электроэнергии могут сократиться.