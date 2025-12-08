У ДТЕК пояснили, чому українці мають менше відключень вночі
- Відключення електроенергії вночі менше через знижене споживання, коли більшість промисловості та офісів не працюють.
- Зранку й увечері люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження значно збільшується.
Відключення вночі та вдень різняться через обсяги споживання електроенергії. Зокрема, вранці та ввечері вони значно зростають.
Навантаження на енергосистему безпосередньо впливає на кількість відключень протягом дня. Про це повідомляє ДТЕК, пише 24 Канал.
Читайте також Експорт електрики у Європу та нерівномірні відключення: у ДТЕК відповіли на наболілі питання
Чому світла вночі більше, ніж вдень?
Енергетики зазначають, що вночі набагато менше споживання. Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.
Менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати,
– додали в ДТЕК.
Зранку й увечері люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження значно збільшується. Тоді ж і потрібно більше відключень, щоб не допустити аварій. Тому ніч — це час, коли світла вистачає більшій кількості людей. А вдень та ввечері — кожен кіловат на рахунку.
Відключення світла: що очікує найближчим часом?
- Українська енергосистема зазнає тиску через ракетні удари, пошкодження підстанцій та обмеження на АЕС, що може призвести до відключень світла до 12 годин. Енергетична ситуація ускладнюється через пошкодження інфраструктури, зокрема на АЕС, і можливі відключення триватимуть протягом зими.
- Однак, ситуація в українській енергосистемі за останні дні покращилася завдяки швидким ремонтам та стабільній роботі атомних електростанцій, проте ризики відключень залишаються на високому рівні. Відключення електроенергії можуть скоротитися.