У ДТЕК пояснили, чому українці мають менше відключень вночі

Відключення вночі та вдень різняться через обсяги споживання електроенергії. Зокрема, вранці та ввечері вони значно зростають.

Навантаження на енергосистему безпосередньо впливає на кількість відключень протягом дня. Про це повідомляє ДТЕК, пише 24 Канал.

Чому світла вночі більше, ніж вдень?

Енергетики зазначають, що вночі набагато менше споживання. Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.

Менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати,

– додали в ДТЕК.

Зранку й увечері люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження значно збільшується. Тоді ж і потрібно більше відключень, щоб не допустити аварій. Тому ніч — це час, коли світла вистачає більшій кількості людей. А вдень та ввечері — кожен кіловат на рахунку.

Відключення світла: що очікує найближчим часом?