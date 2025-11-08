В большинстве регионов введут ограничения: как будут выключать свет 9 ноября
- Из-за российских обстрелов 9 ноября в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59.
- Отключения также коснутся промышленности в том же временном промежутке.
Российские обстрелы Украины вызвали сложную ситуацию в энергосистеме. Из-за этого в воскресенье, 9 ноября, в ряде регионов введут почасовые отключения света.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 9 ноября?
Россия снова нанесла массированный удар по Украине, в частности по энергообъектам. Это стало причиной отключения света, которые будут действовать в течение всех суток 9 ноября.
По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений (ГПО) введут для бытовых потребителей в большинстве регионов Украины с 00:00 до 23:59. Отключать электроэнергию будут объемом от 2 до 4 очередей.
Также отключения коснутся промышленности. В том же временном промежутке для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– отметили в Укрэнерго.
Заметим, что время и объем ограничений могут меняться. Энергетики просят следить за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона, которые можно посмотреть по ссылке.
Последняя атака России на энергетику
В ночь на 8 ноября Россия массированно ударила по Украине ракетами и дронами. Под атакой была и газовая инфраструктура. Повреждено производственное оборудование, есть раненый.
Стало известно, что после российских обстрелов все ТЭС компании "Центрэнерго" прекратили работу и не производят электроэнергию. Предприятие заявило, что будет ликвидировать последствия и запускать новые мощности.
На Полтавщине этой же ночью враг повредил три объекта критической инфраструктуры. Ранен 43-летний сотрудник.