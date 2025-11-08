В большинстве регионов введут ограничения: как будут выключать свет 9 ноября

Российские обстрелы Украины вызвали сложную ситуацию в энергосистеме. Из-за этого в воскресенье, 9 ноября, в ряде регионов введут почасовые отключения света.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Если атаки продолжатся: эксперт по энергетике спрогнозировал, чего ждать зимой

Как будут выключать свет 9 ноября?

Россия снова нанесла массированный удар по Украине, в частности по энергообъектам. Это стало причиной отключения света, которые будут действовать в течение всех суток 9 ноября.

По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений (ГПО) введут для бытовых потребителей в большинстве регионов Украины с 00:00 до 23:59. Отключать электроэнергию будут объемом от 2 до 4 очередей.

Также отключения коснутся промышленности. В том же временном промежутке для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– отметили в Укрэнерго.

Заметим, что время и объем ограничений могут меняться. Энергетики просят следить за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона, которые можно посмотреть по ссылке.

Последняя атака России на энергетику