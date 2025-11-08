У більшості регіонів введуть обмеження: як вимикатимуть світло 9 листопада
- Через російські обстріли 9 листопада в більшості регіонів України введуть погодинні відключення світла для побутових споживачів з 00:00 до 23:59.
- Відключення також торкнуться промисловості в тому ж часовому проміжку.
Російські обстріли України спричинили складну ситуацію в енергосистемі. Через це у неділю, 9 листопада, в низці регіонів введуть погодинні відключення світла.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 9 листопада?
Росія знову завдала масовано удару по Україні, зокрема по енергооб'єктах. Це стало причиною відключення світла, які діятимуть впродовж усієї доби 9 листопада.
За даними Укренерго, графіки погодинних відключень (ГПВ) введуть для побутових споживачів у більшості регіонів України з 00:00 до 23:59. Вимикатимуть електроенергію обсягом від 2 до 4 черг.
Також відключення торкнуться промисловості. У тому ж часовому проміжку для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– наголосили в Укренерго.
Зауважимо, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Енергетики просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіона, які можна переглянути за посиланням.
Остання атака Росії на енергетику
У ніч проти 8 листопада Росія масовано вдарила по Україні ракетами та дронами. Під атакою була й газова інфраструктура. Пошкоджено виробниче обладнання, є поранений.
Стало відомо, що після російських обстрілів усі ТЕС компанії "Центренерго" припинили роботу і не виробляють електроенергію. Підприємство заявило, що буде ліквідувати наслідки та запускати нові потужності.
На Полтавщині цієї ж ночі ворог пошкодив три об'єкти критичної інфраструктури. Поранений 43-річний співробітник.