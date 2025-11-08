Укр Рус
8 листопада, 18:15
2

У більшості регіонів введуть обмеження: як вимикатимуть світло 9 листопада

Дарія Черниш
Основні тези
  • Через російські обстріли 9 листопада в більшості регіонів України введуть погодинні відключення світла для побутових споживачів з 00:00 до 23:59.
  • Відключення також торкнуться промисловості в тому ж часовому проміжку.

Російські обстріли України спричинили складну ситуацію в енергосистемі. Через це у неділю, 9 листопада, в низці регіонів введуть погодинні відключення світла.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 9 листопада?

Росія знову завдала масовано удару по Україні, зокрема по енергооб'єктах. Це стало причиною відключення світла, які діятимуть впродовж усієї доби 9 листопада.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень (ГПВ) введуть для побутових споживачів у більшості регіонів України з 00:00 до 23:59. Вимикатимуть електроенергію обсягом від 2 до 4 черг.

Також відключення торкнуться промисловості. У тому ж часовому проміжку для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. 

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– наголосили в Укренерго.

Зауважимо, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Енергетики просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіона, які можна переглянути за посиланням.

Остання атака Росії на енергетику

  • У ніч проти 8 листопада Росія масовано вдарила по Україні ракетами та дронами. Під атакою була й газова інфраструктура. Пошкоджено виробниче обладнання, є поранений.

  • Стало відомо, що після російських обстрілів усі ТЕС компанії "Центренерго" припинили роботу і не виробляють електроенергію. Підприємство заявило, що буде ліквідувати наслідки та запускати нові потужності.

  • На Полтавщині цієї ж ночі ворог пошкодив три об'єкти критичної інфраструктури. Поранений 43-річний співробітник.