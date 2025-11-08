У більшості регіонів введуть обмеження: як вимикатимуть світло 9 листопада

Російські обстріли України спричинили складну ситуацію в енергосистемі. Через це у неділю, 9 листопада, в низці регіонів введуть погодинні відключення світла.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 9 листопада?

Росія знову завдала масовано удару по Україні, зокрема по енергооб'єктах. Це стало причиною відключення світла, які діятимуть впродовж усієї доби 9 листопада.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень (ГПВ) введуть для побутових споживачів у більшості регіонів України з 00:00 до 23:59. Вимикатимуть електроенергію обсягом від 2 до 4 черг.

Також відключення торкнуться промисловості. У тому ж часовому проміжку для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– наголосили в Укренерго.

Зауважимо, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Енергетики просять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіона, які можна переглянути за посиланням.

