До которой сегодня будут продолжаться графики отключений: Минэнерго назвало часы
- Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00.
- Причиной отключений являются последствия российских обстрелов, в частности атака на объекты энергетики 22 октября.
В части областей действуют графики почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Стало известно, когда закончатся ограничения в четверг, 23 октября.
Графики ввели по меньшей мере в 12 регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Укрэнерго.
Смотрите также Графики отключений света действуют в большинстве областей: когда их могут отменить
Когда вернут свет?
Графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона,
– отмечают энергетики.
Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
Причиной введения вышеупомянутых ограничений в Укрэнерго называют последствия предыдущих российских обстрелов, в частности, напоминают о массированной ракетно-дроновой атаке в среду, 22 октября.
Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона уточнила, что ситуация сложная из-за последствий ударов по критическим объектам Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Какая ситуация в энергетике?
- Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в эфире 24 Канала рассказал, что в результате массированных атак было повреждено около 50% энергетической инфраструктуры, и ситуация критическая.
- Эксперты по энергетике говорят, что характер поражений, которые возникли из-за российских атак, затрудняет восстановление стабильного электроснабжения и направлен на опустошение пострадавших регионов.
- Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Черниговской и Сумской областях.