До котрої сьогодні триватимуть графіки відключень: Міненерго назвало години

У частині областей діють графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України. Стало відомо, коли закінчаться обмеження у четвер, 23 жовтня.

Графіки ввели у щонайменше 12 регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Укренерго.

Коли повернуть світло?

Графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 07:00 до 23:00. Наразі тривають комплексні заходи для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,

– наголошують енергетики.

Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

Причиною запровадження вищезгаданих обмежень в Укренерго називають наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема, нагадують про масовану ракетно-дронову атаку у середу, 22 жовтня.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону уточнила, що ситуація складна через наслідки ударів по критичних об'єктах Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Яка ситуація в енергетиці?