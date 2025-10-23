Графіки ввели у щонайменше 12 регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Укренерго.
Коли повернуть світло?
Графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 07:00 до 23:00. Наразі тривають комплексні заходи для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,
– наголошують енергетики.
Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.
Причиною запровадження вищезгаданих обмежень в Укренерго називають наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема, нагадують про масовану ракетно-дронову атаку у середу, 22 жовтня.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону уточнила, що ситуація складна через наслідки ударів по критичних об'єктах Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Яка ситуація в енергетиці?
- Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в етері 24 Каналу розповів, що внаслідок масованих атак було пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури, і ситуація критична.
- Експерти з енергетики кажуть, що характер уражень, які виникли через російські атаки, ускладнює відновлення стабільного електропостачання й спрямований на спустошення постраждалих регіонів.
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Чернігівській і Сумській областях.