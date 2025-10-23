Графики ввели по меньшей мере в 12 регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Укрэнерго.

Когда вернут свет?

Графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона,

– отмечают энергетики.

Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Причиной введения вышеупомянутых ограничений в Укрэнерго называют последствия предыдущих российских обстрелов, в частности, напоминают о массированной ракетно-дроновой атаке в среду, 22 октября.

Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона уточнила, что ситуация сложная из-за последствий ударов по критическим объектам Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Какая ситуация в энергетике?