Об этом заявил исполнительный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, потребление электроэнергии даже летом растет, а на пике зимой оно будет еще больше.
Обратите внимание Эта зима будет сложнее, чем прошлая, – энергетики
Возможны ли отключения света зимой
Как рассказал Харченко, сейчас ведутся расчеты и моделируются разные сценарии. Какой из них реализуется – прогнозировать сложно.
Потребление даже летом растет, а на пике зимой оно будет еще больше,
– отметил он.
Эксперт считает, что если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией.
"Размер этого дефицита, как мне лично усматривается, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – подчеркнул Харченко.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что в осенне-зимний период потребление электроэнергии будет расти. Таким образом Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом.
Каков это будет объем? Покажет ситуация, потому что будет сильно влиять температура воздуха. К примеру, каждые –5 градусов в Киеве – это плюс 100 МВт потребления. Чем будет холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями,
– подчеркнул Сахарук.
Эта зима будет сложнее
Специалисты считают, что эта зима тоже может быть нелегкой. Ключевой риск – обстрелы инфраструктуры. Ведь у оккупантов до сих пор остается возможность нанесения ударов.
Так, вероятность новых атак на энергетику крайне велика, и тогда аварийные ситуации и отключения неизбежны.