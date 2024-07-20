О ситуации в энергосистеме рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, одним из важных факторов влияния является погода, которая меняет потребление на 15-20%.

Читайте также Без света нет и воды: введут ли для областей графики отключений водоснабжения

Продолжительность отключений может уменьшиться

На днях энергетики досрочно закончили ремонт атомного энергоблока, что будет способствовать увеличению генерации электроэнергии.

Первое что должны сделать – вынести за скобки обстрелы. Второе – мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, различных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, например, в июле,

– объяснил Кудрицкий.

Председатель "Укрэнерго" добавил, что большую роль также играет жара и то, будет ли она спадать. Жара влияет как на потребление, так и на импорт из Европы, ведь сейчас там также есть проблемы с нехваткой электроэнергии. В частности несколько недель назад произошел блэкаут в четырех балканских странах.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуацию с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

У нас есть разные сценарии. Мы работаем, отталкиваясь от худших. Если жара схлынет, а интенсивных и успешных для россиян обстрелов не будет, уменьшение продолжительности отключений будет более заметным. Но в целом тренд будет на улучшение,

– подытожил Владимир Кудрицкий.

К слову, воскресенье 21 июля снова пройдет по графиками почасовых отключений. В "Укрэнерго" сообщили, что они будут действовать в течение всех суток.