Стоит заметить, что утром 28 августа аварийные отключения отменили. Однако уже 29 августа Укрэнерго предупредило, что графики отключений электричества будут действовать в течение всех суток, пишет 24 Канал.

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Где в Украине будут действовать экстренные и аварийные отключения света

По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предсказать время восстановления света,

– заявили Киевские электросети.

Кроме Киевщины, экстренные отключения электричества вводят в:

Энергетики объяснили, что в случае применения экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

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Кроме того, в Укрэнерго предупредили, что в Черкасской и Черниговской областях будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заверил, что по команде Укрэнерго 28 августа с 22:22 по области применяют аварийные отключения электроэнергии.

Графики почасовых отключений тоже продолжают действовать,

– заверил Табурец.

В Черниговской области в 22:22 энергетики получили команду от Укрэнерго применить две очереди из графиков аварийных отключений. Так, выключили свет в 3 и 4 очереди.

В ДТЭК попросили всех, кто сейчас имеет свет, максимально экономно его использовать. Ведь это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто сейчас без света.

Важно. Укрэнерго предупредило, что 29 августа с 15:00 до 22:00 – планируют отключение трех очередей одновременно, в другие часы – будут действовать две очереди отключений.