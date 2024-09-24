Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что стоит обратить внимание только на населенные пункты, которые расположены на расстоянии 10 километров от фронта. Серьезные проблемы есть и в таких крупных городах как Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон и Одесса.

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Насколько критическая сейчас ситуация

В вышеупомянутых городах есть большие проблемы с обеспечением бесперебойного снабжения электроэнергии. Особенно говорится о тех районах, которые больше всего пострадали от ударов, например, Салтовка в Харькове,

Если говорить о другой территории Украины, то проблемы гораздо меньше. Впрочем определенные риски существуют. Они связаны с высокой вероятностью продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Эти риски правительство сейчас пытается минимизировать.

Энергетики делают свое дело: восстанавливают все, что можно восстановить, замещают то, что можно заместить. Поэтому, на мой взгляд, ситуация является достаточно благоприятной,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

У нас есть баланс между генерацией и потреблением электрической энергии. Его удается сохранять уже месяц. Далее все будет зависеть от того, какой будет погода и от других стихийных явлений, в частности действий России.

Какой может быть зима

Апокалиптических прогнозов у профильных экспертов нет. Наиболее реалистичным выглядит сценарий, согласно которому, когда температура окружающей среды опустится ниже нуля, то в большинстве регионов Украины будет от трех до четырех очередей отключений электрической энергии одновременно.

Это где-то 8 +- 4 часа в сутки электрической энергии не будет. Могут возникнуть сложности, если в отдельные зимние дни температура снизится ниже, чем -10°. Тогда будут большие перерывы в энергоснабжении,

– рассказал эксперт по вопросам энергетики.

Конечно, в этом прогнозе не учтены возможные удары России по энергетической инфраструктуре и аварийные отключения, связанные с ликвидацией последствий этих ударов. Но даже несмотря на это, не стоит говорить, что зима будет гораздо тяжелее, чем в 2022 – 2023 годах.

Энергетики и рядовые граждане знают, как действовать. Уже есть больше понимания, чего ожидать. К тому же Силы обороны делают все возможное для того, чтобы избежать осложнения ситуации.