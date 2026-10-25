"Может быть и хуже": Фурса предсказал, что может ожидать украинцев зимой

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что ситуация с электроэнергией зимой действительно будет хуже, чем сейчас. В то же время он подчеркнул, что врагу вряд ли удастся полностью сломить систему, потому что украинцы имеют колоссальный опыт преодоления подобных вызовов.

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Действительно ли враг хочет создать энергетический остров в Киеве?

Эксперт напомнил, что угрозы уничтожения энергетической инфраструктуры звучат со стороны агрессора регулярно. Россия хочет вывести нас из строя к ноябрю.

Однако сейчас оккупанты несколько изменили приоритеты и сосредоточились на конкретном направлении – речь идет уже не об энергетике Украины в целом, а исключительно об энергетике Киева.

Из Киева хотят сделать остров и перекрыть энергоснабжение. Это соревнование: россияне будут выбивать, мы будем восстанавливать,

Есть ли вероятность, что у них получится? Я думаю, что нет. Станет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, станет– подчеркнул Фурса.

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Сергей Фурса отметил, что население уже в значительной степени подготовлено к проблемам со светом, однако ситуация с отоплением гораздо более чувствительна. В вопросе отопления решающую роль будут играть именно температуры за окном.

Если будет зима, как в прошлом году, -20, тогда Кличко прав и лучше быть где-нибудь в Ужгороде в этот момент. А если будет стандартная зима последних 15 лет, когда около нуля, тогда это не смертельно– отметил банкир.

Фурса о рисках зимой: смотрите видео