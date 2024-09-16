Об этом 24 Каналу рассказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк. Он также объяснил, с чем именно могут возникнуть проблемы в энергетике.

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Какими могут быть отключения света зимой

Нагорняк отметил, что основной вопрос заключается в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии зимой. По его словам, это будет зависеть от погоды – если зима будет достаточно теплой, от 0 до 5 градусов тепла, по оптимистическому сценарию мы можем пройти зиму или без отключений, или с незначительными по 2 – 4 часа в сутки только в будни.

Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и продлятся морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дни морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии,

– отмечает депутат.

Стоит отметить, что в пиковые часы, при условии значительных морозов, Украине не будет хватать генерации для покрытия 100% потребности населения, промышленности и военной промышленности. Но все это – при условии, что не будет критических обстрелов по генерации или по подстанциям Укрэнерго, ГЭС, ТЭС.

"Если россияне будут прицельно бить большим количеством крылатых или баллистических иранских ракет по подстанциям Укрэнерго, то генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать. Так было эти две недели в августе – сентябре, когда генерации было достаточно, но на подстанциях проводились ремонтные работы", – сказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.