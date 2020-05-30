С 30 мая в Киеве возобновили работу ТРЦ. Однако развлекательные зоны все еще будут оставаться закрытыми.

В ТРЦ Киева меряют температуру и не пускают без масок. Также охранники и консультанты следят, чтобы было убрано и все поверхности были обработаны. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала

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Людей поражают скидки, а консультанты объясняют, что очень много коллекций залежались и они ждут своих новых владельцев.

Человек должен пройти температурный скрининг. Это будет на наших входах. Также охрана следит за тем, чтобы человек был в маске. Если у него ее нет, то сразу при входе стоят маскоматы. И по комплексу размещено почти 40 дезинфекторов с дезраствором,

– сообщила пиар-директор ТРЦ Татьяна Таджанова.

Не работают кинотеатры, детские комнаты и фудкорты, однако предусмотрена продукция на вынос. Люди могут заказать еду и напитки и пройтись с ними уже по центру.

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Находясь 2 месяца на карантине, торгово-развлекательные центры понесли огромные убытки. Это касается как самих арендодателей, так и арендаторов. Если в целом посчитать, то убытки по всей Украине для арендодателей составили 7 миллиардов гривен. Арендаторы же могли потерять и 50 миллиардов гривен. Около 40% от этих средств потеряли в Киеве, потому что очень много развлекательных центров расположены именно там.



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