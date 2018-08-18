Открытие магазина H&M в Киеве: яркие фото и видео

Долгожданное открытие первого в Украине магазина брендовой одежды H&M состоялось сегодня, 18 августа. Сотни украинцев посетили бутик, который расположен в столичном торговом центре Lavina Mall.

В Киеве в 12:00 состоялось торжественное открытие магазина брендовой одежды H&M. Накануне мероприятия, 16 августа, представители шведского масс-маркета устроили роскошную вечеринку с участием украинских звезд.

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Впоследствии сеть заполонили первые фото из магазина H&M в Украине. На фотографиях видны манекены в стильных нарядах и рассортированная по цвету одежда. Кроме этого, как и обещали представители бренда, украинцы имеют возможность не только приобрести одежду H&M, но и посуду и вещи для дома.

Смотрите видео с открытия первого магазина H&M в Украине:

Первый бутик шведского производителя одежды привлек многих украинцев стильным дизайном и роскошным декором магазина. Для украинских поклонников H&M подготовил немало сюрпризов: первому человеку в очереди бренд подарил сертификат на покупки на сумму 10 тысяч гривен, второй – на 3 тысячи грн, третий – на 2 тысячи грн, последующие 1 тысяча человек получили сертификаты на 200 грн.

Сейчас уже появились первые счастливые покупатели брендовой одежды H&M. Люди заполонили сеть яркими кадрами с шопинга.

Допис, поширений Lavina Mall (@lavinamall.ua) 18 Сер 2018 р. о 2:58 PDT

Допис, поширений Maryna Arkush (@kyiv_permanent_tattoo_makeup) 18 Сер 2018 р. о 2:19 PDT

Допис, поширений Елизавета Ковальчук (@lizet_ezhyk) 18 Сер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений Maxim Moneta (@maxmoneta) 18 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Допис, поширений ᴅᴀʀɪɴᴀ ᴋᴏᴛᴏᴠᴀ (@dasha_kottova) 18 Сер 2018 р. о 1:17 PDT

Допис, поширений Анюточка (@medmegatko) 18 Сер 2018 р. о 3:02 PDT

Допис, поширений Lena Babitska /Лена Бабицкая/ (@li__lena) 17 Сер 2018 р. о 1:31 PDT

Допис, поширений Лілія Підгородецька (@lilya_007) 18 Сер 2018 р. о 12:28 PDT

Допис, поширений Aleksandra Borowicz (@aleksandra_boro) 18 Сер 2018 р. о 12:03 PDT

Кроме этого, бренд H&M уже анонсировал, что этот бутик не будет последним в Украине. Представители масс-маркета намерены открыть второй магазин в октябре 2018 года. Магазин с брендовой одеждой будет располагаться в помещении торгового центра Sky Mall. Также ведутся переговоры об открытии бутиков H&M в других мегаполисах Украины, в частности, во Львове и Одессе.