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Открытие магазина H&M в Киеве: яркие фото и видео

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Долгожданное открытие первого в Украине магазина брендовой одежды H&M состоялось сегодня, 18 августа. Сотни украинцев посетили бутик, который расположен в столичном торговом центре Lavina Mall.

В Киеве в 12:00 состоялось торжественное открытие магазина брендовой одежды H&M. Накануне мероприятия, 16 августа, представители шведского масс-маркета устроили роскошную вечеринку с участием украинских звезд.

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Впоследствии сеть заполонили первые фото из магазина H&M в Украине. На фотографиях видны манекены в стильных нарядах и рассортированная по цвету одежда. Кроме этого, как и обещали представители бренда, украинцы имеют возможность не только приобрести одежду H&M, но и посуду и вещи для дома.

Смотрите видео с открытия первого магазина H&M в Украине:

 

Первый бутик шведского производителя одежды привлек многих украинцев стильным дизайном и роскошным декором магазина. Для украинских поклонников H&M подготовил немало сюрпризов: первому человеку в очереди бренд подарил сертификат на покупки на сумму 10 тысяч гривен, второй – на 3 тысячи грн, третий – на 2 тысячи грн, последующие 1 тысяча человек получили сертификаты на 200 грн.

Сейчас уже появились первые счастливые покупатели брендовой одежды H&M. Люди заполонили сеть яркими кадрами с шопинга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, бренд H&M уже анонсировал, что этот бутик не будет последним в Украине. Представители масс-маркета намерены открыть второй магазин в октябре 2018 года. Магазин с брендовой одеждой будет располагаться в помещении торгового центра Sky Mall. Также ведутся переговоры об открытии бутиков H&M в других мегаполисах Украины, в частности, во Львове и Одессе.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Стиль и мода H&M
Источник: 24 Канал
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