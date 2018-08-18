Открытие магазина H&M в Киеве: яркие фото и видео
Долгожданное открытие первого в Украине магазина брендовой одежды H&M состоялось сегодня, 18 августа. Сотни украинцев посетили бутик, который расположен в столичном торговом центре Lavina Mall.
В Киеве в 12:00 состоялось торжественное открытие магазина брендовой одежды H&M. Накануне мероприятия, 16 августа, представители шведского масс-маркета устроили роскошную вечеринку с участием украинских звезд.
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Впоследствии сеть заполонили первые фото из магазина H&M в Украине. На фотографиях видны манекены в стильных нарядах и рассортированная по цвету одежда. Кроме этого, как и обещали представители бренда, украинцы имеют возможность не только приобрести одежду H&M, но и посуду и вещи для дома.
Смотрите видео с открытия первого магазина H&M в Украине:
Первый бутик шведского производителя одежды привлек многих украинцев стильным дизайном и роскошным декором магазина. Для украинских поклонников H&M подготовил немало сюрпризов: первому человеку в очереди бренд подарил сертификат на покупки на сумму 10 тысяч гривен, второй – на 3 тысячи грн, третий – на 2 тысячи грн, последующие 1 тысяча человек получили сертификаты на 200 грн.
Сейчас уже появились первые счастливые покупатели брендовой одежды H&M. Люди заполонили сеть яркими кадрами с шопинга.
Кроме этого, бренд H&M уже анонсировал, что этот бутик не будет последним в Украине. Представители масс-маркета намерены открыть второй магазин в октябре 2018 года. Магазин с брендовой одеждой будет располагаться в помещении торгового центра Sky Mall. Также ведутся переговоры об открытии бутиков H&M в других мегаполисах Украины, в частности, во Львове и Одессе.