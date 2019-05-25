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      В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото и видео

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      Открытие моста на Владимирской горке в Киеве - фото и видео моста
      В Киеве открыли пешеходно-велосипедный "мост Кличко" / Facebook-страница пешеходно-велосипедного моста в Киеве

      В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста. Соединяет он два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского мэра Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

      Протяженность моста составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Его ширина отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

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      На открытии моста присутствовали мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, а также сотни жителей столицы и гостей города.Відкриття пішохідного мосту в Києві Віталій Володимир Кличко
      Виталий и Владимир Кличко на открытии пешеходно-велосипедного моста в Киеве // Фото: 24 канал

      Стекло моста удерживает нагрузку более 1 тысячи кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,
      – сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

      Клички міст Київ відкриття
      Братья Кличко попрыгали по новому стеклянному мосту в Киеве//Фото: 24 канал

      Відкриття мосту в Києві
      Открытие пешеходно-велосипедного моста в Киеве​//Фото: 24 канал

      Велосипедно-пішохідний міст у Києві відкриття фото
      На открытие моста в Киеве пришли сотни людей // Фото: 24 канал

      Смотрите трансляцию с открытия моста:

      По словам мэра Киева, мост должен стать приманкой для жителей столицы и особенно для туристов, чтобы они могли гулять по Киеву и любоваться Днепром, ведь с этого моста будет открываться красивый вид на реку. Этот мост также является Wi-Fi-зоной.

      Заметим, что киевским активистам не очень нравилась идея построить мост, ведь вокруг – историко охранная территория, а рядом – София Киевская. Кроме того, Минкульт со ссылкой на рекомендации ЮНЕСКО, под чьей охраной собственно и находится София Киевская, обращался в КГГА, чтобы там прекратили строительство. В Горгосадминистрации Киева ответили, что София располагается за 800 метров и что, мол, ей ничего не может угрожать.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко Новости Киева Архитектура
      Источник: 24 канал
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