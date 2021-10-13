Як не називай публіцистично цей документ ("авіаційний безвіз", "відкрите небо"), але факт лишається фактом. Він буде вже найближчим часом справляти реальний вплив на життя багатьох українців, і не лише щодо візитів за межі нашої держави.

Читайте "Ні" – це теж відповідь: НАТО потрібно нарешті бути чесним з Україною

Ми одержимо вільний доступ на український авіаційний ринок європейських перевізників. Ryanair уже заявили, що вони – на "низькому старті", аби серйозно "заходити в Україну".

У підсумку матимемо серйозне здешевшання ціни авіаквитків як на зовнішні, так і на внутрішні напрямки. Рішення – співмірне за масштабом і наслідками з "безвізом".

По-друге, підтримка з боку ЄС українських антиолігархічних ініціатив. Це сказала особисто Урсула фон дер Ляєн, виступаючи поруч із Зеленським.

Цікаво Саміт Україна – ЄС: Європа знайшла ефективний підхід до Зеленського

Потім це ж було закріплено у підсумковому документі, де було сказано наступне:

ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.

І де тепер численні "друзі захисників демократії"?

Які лякали нас, що ЄС так сильно турбується за долю наших нещасних олігархів, що кинеться захищати їх усіма доступними методами, і нас чекатиме щось страшне та катастрофічне.

Все інше теж несе у собі серйозний зміст, але потребує більш ретельного вивчення.