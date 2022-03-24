К сожалению, в результате прямого попадания оружия врага в медицинский штаб, храбрая девушка погибла. Президент посмертно присвоил ей звание Героя Украины.
Заметьте В Минобороны простились с Героем Украины Екатериной Ступницкой: трогательное видео
И откуда в ней было столько храбрости?
И откуда у нее столько храбрости? У нее-то 25 лет? Хоть в огонь, хоть в воду,
– удивлялись собратья молодой и опытной во фронтовых ротациях Екатерине.
8 марта боевой медик сержант Екатерина оказывала помощь бойцам, которые вели бои за освобождение поселка Макаров в Киевской области, через которое оккупант намеревался прорваться в столицу.
Наши бойцы мужественно отвергали российского оккупанта и освобождали важный населенный пункт.
Екатерине сообщили, что враг подбил экипаж танка командира первой роты. Девушка помчалась за ранеными, несмотря на опасность.
"Под шквальным огнем противника смогла эвакуировать всех – и командира, и членов экипажа. Девушка оперативно предоставила первую медицинскую помощь и вывезла танкистов для дальнейшей эвакуации в безопасное место. Сама же сразу вернулась в подразделение", – говорится в сообщении.
Даже строгие и скупые на эмоции воины не могли сдержать слез
После относительного покоя, наступившего вечером того же 8 марта, оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по периметру. В результате прямого попадания в здание, которое было медштабом, не оставляло шансов на жизнь.
Собратья девушки до последнего верили, что Катю еще можно спасти, с надеждой разбирая завалы. Но чуда не случилось… Даже строгие и скупые на эмоции воины, не раз видевшие смерть на поле боя, не могли сдержать слез…
– говорится в сообщении.
В селе Екатерины Зализныця Корецкого района Ровенщины простились с девушкой. Там вспоминают, что она с детства любила медицину. Немного поработав в сельском ФАПе, пошла на войну сразу – верила, что будет полезна на фронте.
Екатерина погибла в 25 лет. Вспоминают, что ее опыта хватило бы не на одну научную статью.
Владимир Зеленский 20 марта посмертно присвоил Екатерине Ступницкой звание Героя Украины.
Потери врага по состоянию на 24 марта