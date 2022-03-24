К сожалению, в результате прямого попадания оружия врага в медицинский штаб, храбрая девушка погибла. Президент посмертно присвоил ей звание Героя Украины.

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И откуда в ней было столько храбрости?

И откуда у нее столько храбрости? У нее-то 25 лет? Хоть в огонь, хоть в воду,

– удивлялись собратья молодой и опытной во фронтовых ротациях Екатерине.

8 марта боевой медик сержант Екатерина оказывала помощь бойцам, которые вели бои за освобождение поселка Макаров в Киевской области, через которое оккупант намеревался прорваться в столицу.

Наши бойцы мужественно отвергали российского оккупанта и освобождали важный населенный пункт.

Екатерине сообщили, что враг подбил экипаж танка командира первой роты. Девушка помчалась за ранеными, несмотря на опасность.

"Под шквальным огнем противника смогла эвакуировать всех – и командира, и членов экипажа. Девушка оперативно предоставила первую медицинскую помощь и вывезла танкистов для дальнейшей эвакуации в безопасное место. Сама же сразу вернулась в подразделение", – говорится в сообщении.

Даже строгие и скупые на эмоции воины не могли сдержать слез