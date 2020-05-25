Отличники и двоечники, или Первый раз в коронавирусный класс

По версии Банковой, шесть украинских областей не готовы ко второму этапу ослабления карантина. По версии Минздрава, негодных регионов еще больше. Но, так или иначе, наше карантинное единство уходит в прошлое.

Жесткий локдаун хотя бы номинально уравнивал украинцев, проживающих в разных уголках страны. Более того, он формально приравнял нас к вожделенной Европе. Киев томился на карантине – Берлин с Брюсселем тоже. Львовянам приходилось обходиться без ресторанов и салонов красоты – парижанам и пражанкам тоже. Жители Днепра ходили в масках – жители Вены и Варшавы тоже.

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Всей страной и всем континентом мы учились бороться с новой глобальной напастью. Мы напоминали малолетних школьников, вместе пошедших в первый класс и листавших один букварь, наскоро составленный Всемирной организацией здравоохранения. Нас объединяла неопытность и боязнь неизведанного.

Но пришло время подвести первые итоги – и учащиеся разделились на отличников и двоечников. На тех, кто демонстрирует похвальную эпидемическую статистику, – и тех, чьи цифры недостаточно хороши. Кого-то поощряют новыми карантинными послаблениями, а кто-то этого не заслужил.

В Словении осталось меньше тридцати больных, а в Бельгии их больше тридцати тысяч. Австрийцы, датчане и чехи уже 15 июня смогут улететь на отдых в солнечную Грецию, а французов, голландцев и англичан туда не пустят. На Херсонщине и Сумщине дела обстоят вполне благополучно, а на Буковине – весьма тревожно. Эпоха трогательного единения завершилась. Начинается эпоха неравенства и зависти.

Неравномерный выход из локдауна не мог не породить ощущение несправедливости. Как же так? Ведь учились-то все вместе! Вместе боялись коронавируса, вместе носили маски, вместе сидели без работы и развлечений! Отчего же результаты оказываются разными? Почему одних записывают в отличники, а другим ставят "неуд"? Почему одни получают зеленый свет, а другие – нет?

Народ начинает роптать. Страны, находящиеся на пике заболеваемости, хотят тех же послаблений, что и государства, уже прошедшие этот пик. Неблагополучные регионы требуют тех же преференций, которые достались более успешному соседу.

В этот момент выясняется, что мы делимся не только на отличников и двоечников. Есть и третья категория: отстающие ребята, которым, тем не менее, нужно поставить хорошую отметку. Потому что этого требуют обстоятельства. Потому что за отстающих хлопочет влиятельный взрослый дядя. Потому что ради благого дела стоит пересмотреть только что озвученные критерии.

И субботним утром министр Степанов заявляет о неготовности Киева к дальнейшему смягчению карантина, а уже через пару часов оказывается, что глава МОЗ передумал. Причем подобный прецедент – явно не последний, и под давлением обстоятельств отечественная медицина еще не раз сменит свой гнев на милость…

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Все было бы прекрасно, если бы не одно "но". Можно сколько угодно играть с мутной национальной статистикой и манипулировать внутренними критериями, но невозможно навязать все это внешнему миру. Никто не мешает нам плодить незаслуженных отличников, но их успехи вряд ли будут признаны за пределами нашей собственной школы. И чем больше сомнительных оценок выставят в Украине, тем выше вероятность, что соседняя Европа скопом зачислит украинцев в заведомые двоечники.