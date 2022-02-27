По данным МВД, техника оккупантов движется в сторону Киева. Всех, кто увидит вражескую колонну, просят немедленно сообщить о ней украинским военным или помешать ее дальнейшему движению.

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"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Всем, кто видел, зафиксировал, знает местонахождение этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности не разрешить ее дальнейшему перемещению. Это крайне важно!" – отмечают в министерстве.

Сообщить о технике оккупантов можно в официальном чатботе в телеграме. МВД отмечает, что этот бот надежный, получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования. Отправлять информацию о перемещении вражеской колонны можно также в личные сообщения телеграм-аккаунта @stop_russian_war.

Техника оккупантов обозначена буквой V/Фото с телеграма МВД

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