Проба Манту уходит в прошлое: что в Украине введут взамен

В Украине начинают постепенно отказываться от пробы Манту в пользу более современных методов диагностики туберкулеза. Уже с апреля будут внедрять тест на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).

Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита во время брифинга ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, передает Укринформ.

Что придет на замену тесту Манту?

Уже с апреля в регионах будут внедрять тест на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ), который позволяет точнее выявлять болезнь, особенно у детей.

По словам Курпиты, новые подходы позволяют значительно повысить качество диагностики. Украина также переходит на более чувствительные кожные тесты, которые лучше выявляют именно активную инфекцию.

Кроме того, в стране уже используется современное оборудование GeneXpert, которое позволяет установить диагноз, включая лекарственно-устойчивые формы туберкулеза, всего за несколько часов.

В Минздраве также сообщили об изменениях в лечении. Теперь курс терапии сокращен до 6 – 9 месяцев вместо полутора лет, что положительно повлияло на результаты: уровень выздоровления вырос до 72 – 75% по сравнению с 50% в 2017 году. Большинство пациентов – около 70% – проходят лечение амбулаторно.

Отдельно отмечается важность медико-социальной поддержки: пациентам помогают придерживаться лечения, напоминают о приеме препаратов, а также способствуют решению бытовых вопросов. Такую помощь сейчас получают около 67% больных.

Как напомнил Заика, лечение и диагностика туберкулеза являются бесплатными.

