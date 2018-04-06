Отмена депутатской неприкосновенности: Конституционный суд назначил рассмотрение дела

Конституционный суд Украины назначил рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на среду, 11 апреля.

Об этом свидетельствует повестка дня заседаний суда.

Отметим, что начало судебного заседания назначено на 11:00.

Читайте также: Конституционный суд признал незаконным налогообложение пенсий в Украине

Так, Конституционный суд Украины рассмотрит обращение Верховной Рады и даст заключение, соответствует ли законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд два законопроекта, которые предусматривают ограничение депутатской неприкосновенности.



Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к Конституционному суду как можно скорее рассмотреть законопроекты относительно неприкосновенности народных депутатов на предмет конституционности, чтобы Верховная Рада смогла поддержать их в первом чтении.