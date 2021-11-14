Об отношении к представителям ЛГБТ-сообщества, а также о том, как отбирают преподавателей для вуза, рассказал проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в интервью 24 каналу.

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Что такое Украинский католический университет Частное высшее учебное заведение во Львове, которое унаследовало и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии. В 1928 – 1929 годах ее создал Митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил о. Иосиф Слепой. После закрытия Греко-Католической богословской академии в 1944 году ее миссию и функции перенял на себя Украинский католический университет Св. Климентия Папы в Риме.



В 1994 году деятельность Академии возобновили под названием "Львовская богословская академия", а в 1998 году последняя получила международную аккредитацию. Первым ректором УКУ назначили о. Бориса Гудзяка, который сейчас является президентом учебного заведения. В то же время Богдан Прах – действующий ректор вуза.

Как относятся в Украинском Католическом университете к ЛГБТ-сообществу

Если вы пропагандируете чужие для нас ценности и отвергаете нормы христианской жизни, то лучше нам разойтись в разные стороны. Хотя мы призываем всех к диалогу,

– подчеркнул Шеренговский.



По словам Шеренговского, вуз имеет определенную позицию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Отбор преподавателей

Согласно папскому декрету, в УКУ существуют определенные нарративы к отбору преподавателей. Однако инциденты все же случались.

Обратите внимание: длительное время на кафедре социологии образовательного учреждения в вузе работала Алена Ляшева. Перед увольнением она заявила о своей бисексуальности. Проректор университета предположил, что в этом вопросе руководство могло "пропустить какой-то определенный аспект".

Преподавательница в какой-то момент почувствовала, что она не может себя сдерживать, и начала пропагандировать антихристианские вещи. И это определенным образом также влияет на формирование студентов как личностей. Можно посмотреть комментарии преподавательницы. Она сказала, что никакой озлобленности не имеет. Просто поняла, что больше не будет той химии, которую она ожидала здесь иметь,

– отметил Шеренговский.

Дмитрий Шеренговский / Фото Валентины Полищук, 24 канал