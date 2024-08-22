Об интересном инциденте встречи Елизаветы и Путина говорится в биографии "Путешествие вокруг королевы", автором которой является Крейг Браун. Воспоминаниями об этом поделился британский политик Дэвид Бланкетт.
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"Собаки имеют интересные инстинкты"
Тогдашний министр внутренних дел Дэвид Бланкетт присутствовал на встрече королевы с российским президентом. Вместе с ним была его собака-поводырь, ведь политик имел недостатки зрения.
Путин опоздал на официальный прием, а после его появления пес Бланкетта начал очень громко лаять на российского президента.
Впоследствии Бланкетт попросил прощения у королевы за этот инцидент. "Извините, ваше величество, за лай собаки", – сказал он тогда.
Она же отреагировала на это довольно спокойно.
Собаки имеют интересные инстинкты, не так ли, мистер Бланкетт?
– сказала королева.
К слову, стали известны подобные воспоминания королевы и о Дональде Трампе. Автор биографии Елизаветы рассказал, что она считала американского политика "очень грубым".