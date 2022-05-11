Откуда в голове Папы Римского зародилась идея совместного шествия россиянки и украинки, об идеологических шорах понтифика и его бессмысленных попытках достучаться к Владимиру Путину – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель АДЦ "Политическая теология" Игорь Загребельный.

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Скандальное шествие

Откуда у Папы возникла идея нашего примирения с россиянами из-за шествия с участием украинки и россиянки?

С одной стороны, у нас еще с начала российско-украинской войны, то есть с 2014 года, рисовали довольно положительный портрет Папы, показывали его позицию как выразительно украинскую.

Понтифик неоднократно высказывался на тему нашей войны, однако его формулировки постоянно были очень размыты. В них можно было при желании разглядеть как проукраинскую риторику, так и транслирование кремлевских нарративов.

С его уст звучали обтекаемые фразы о "конфликте" в Украине и на Донбассе. Он никогда не говорил, что Россия является стороной конфликта. То есть чего-то радикально нового не произошло в последние месяцы. За исключением того, что Папа Франциск теперь стал признавать Россию стороной, совершившей агрессию.

Другая сторона медали – это богословские взгляды Папы, которые он демонстрировал на протяжении своего понтификата, говорит эксперт / Фото предоставлено спикером

Папа Франциск показывает не традиционный католический подход к теме войны, а подход, определяемый новейшими светскими мировоззренческими течениями. В его основе заложен пацифизм.

Традиционно католическая церковь всегда высказывалась по поводу войны. Когда стороны вели себя одинаково агрессивно по отношению к друг другу и между ними возникали споры, церковь пыталась их примирить. Однако когда одна из сторон противостояния является явным агрессором, тогда это уже совсем другое дело.

Так вот, Папа Франциск живет идеей общемирового братства и вдохновляется этим видением, соответствующим образом налагающимся на его видение нынешней ситуации. Следовательно, находит свое отражение в крайних скандальных заявлениях духовника.

То есть, он стал заложником собственных мировоззренческих позиций?

Бесспорно. Например, его интервью, ставшее предметом очередного скандала. Там он говорит, что не знает, правильно ли, что Украине снабжают оружие. Это в нем говорит тот утопизм, в который понтифик так свято верит.

Позиция Папы Франциска и обращение к Путину

Нет ли временами в Ватикане какого-нибудь русского серого кардинала, нашептывающего Папе на ушко?

Здесь дело скорее в инерции восточной политики Ватикана в отношении России. Истоки коммуникации между Святым Престолом и Москвой можно проследить еще с давних времен.

Однако, как устоявшееся видение, она сформировалась в прошлом веке во времена Холодной Войны. Тогда, когда Папой Римским стал Иоанн XXIII. Задачей этой восточной политики было отыскать модель сосуществования с коммунистическим русским режимом. Параллельно было несколько других учений.

К тому же издавна в Ватикане восхищались православной русской философией. Переплетение всех этих факторов и повлекло за собой довольно ощутимый интерес к русской православной церкви.

Папа Франциск якобы обращался к Путину из-за ситуации в Мариуполе / Фото Getty Images

Как духовник, придерживающийся либеральных левых взглядов, понтифик четко ориентирован на идеи экуменизма. Она состоит в стремлении к объединению всех мировых церквей в одну. Таким образом, у него есть и сильный интерес к русской православной церкви.

Понтифик действительно обращался к Путину с просьбой помочь эвакуации людей из Мариуполя?

Не исключаю, что это могло быть. Папа исходит из своих совершенно искренних стремлений спасать человеческие жизни. Этот его отдельный жест идет нам на пользу, так как это означает, что глава католической церкви не остается в стороне от болезненной мариупольской темы.

Сложно сказать, насколько успешны эти призывы к кремлевскому диктатору. Возможно, они и смогут принести какую-нибудь пользу. Однако, наверное сказать нельзя. Папа попытался посеять зерно. Теперь посмотрим, прорастет ли оно со временем.

Желание посетить Москву и Киев

Почему, даже после отказа хозяина Кремля в удовлетворении его просьбы, Папа Франциск все равно хочет посетить Путина?

Глава Святого Престола продолжает идти на зову своего утопизма.

Какие шансы, что этот визит станет возможным?

Это что-то из сферы фантастики. Даже нечто более фантастическое, чем мысль о том, что его просьба смогут помочь Мариуполю. Потому что это очень болезненный вопрос, прежде всего, для самой русской православной церкви.

Даже когда впервые анонсировалась в начале декабря прошлого года вторая встреча Папы и патриарха Кирилла, то московский митрополит Илларион Алфеев четко заявил, что визит Папы в Москву невозможен. Такое пребывание противоречит духовно-культурному позиционированию русской православной церкви. Проще говоря, идет в разрез с их "духовными скрепами".

Представители российской стороны по-своему заинтересованы в экуменическом диалоге, но не хотят видеть Папу на своей территории.

Россияне не хотят видеть Папу Римского на своей территории / Фото Getty Images

А где должна состояться встреча, по мнению россиян?

Где-то на нейтральной территории. Как, например, первая встреча Папы и Кирилла в Галане. Вторая должна была состояться в Иерусалиме.

Почему понтифик хочет сначала в Москву и только потом в Киев?

Сколько бы я ни анализировал поведение Папы Франциска, мне все равно сложно понять его логику. Еще в декабре прошлого года он заявил, что готов ехать хоть в Москву. И именно тогда из уст митрополита Алфеева прозвучали слова о том, что этого ни в коем случае не может произойти.

Орбан мог сказать Папе, когда Путин планирует завершить войну?

Здесь мог сработать эффект "сломанного телефона". Возможно, Орбан ему что-то такое сообщил. Не исключено также, что Папа может и дальше жить в мире своих иллюзий, полагая, что война скоро закончится и снова можно будет строить мировое братство.

Опять же, залезть в голову и прочесть мысли мы не можем. Можем провести анализ на основе текущей информации и предварительных заявлений. Можем попытаться обратиться к энциклике, выданной в позапрошлом году под названием Fratelli tutti ("Все братья", на итальянском). И все же полностью всего мы не можем знать.

На Ватикан упадет тень в результате некомпетентных заявлений Папы?

Некий временный гнев со стороны обычных людей эта ситуация вызовет, однако, не больше. Гнев этот скоро пройдет. Для настоящих католиков не имеет никакого значения, какова политическая позиция Папы. Они прежде всего отданы именно церкви, отнюдь не подчиненной Папе. Она стоит выше его.

В истории католической церкви были и примеры, когда к власти в Ватикане приходили абсолютно безнравственные понтифики. Но ведь это не значит, что верующему католической церкви нужно переставать быть преданным своей вере.

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