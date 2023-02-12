Опрос был проведен Варшавским университетом и Экономико-гуманитарным университетом в Варшаве. В целом результаты опросов показывают, что положительное отношение поляков к украинцам и помощь им, в основном военной, практически не изменилась с начала войны.

Смотрите также Красный Крест снова раздает украинцам в Польше ваучеры на 500 злотых

В Польше изменилось социальное восприятие беженцев из Украины

Исследователи сравнили результаты аналогичных опросов, проводившихся в апреле 2022 года и январе – 2023-го, и зафиксировали разницу в отношении поляков к украинцам. Речь идет о социальном восприятии беженцев из Украины.

Роберт Станишевский, руководитель исследовательского отдела Варшавского университета, заявил, что четверть респондентов в январе ответила, что у них изменилось отношение к украинцам за полгода.

Сообщается, что 68% респондентов заявили, что отношение изменилось к худшему. Для поляков стало сложно идентифицировать украинцев, говорящих на языке врага, то есть на русском.

Мирослав Скурко, президент Союза украинцев в Польше отметил, что поляков раздражает, что беженцы из Украины в основном говорят по-русски. Поэтому поляки теряют представление о том, кто на самом деле украинцы.

Также он заявил об отличиях в культуре, отметив "пережитки русского мира" в поведении некоторых украинцев.

Большинство поляков поддерживают военную помощь Украине

Следует отметить, что по сравнению с апрелем 2022 для поляков уменьшилась значимость украинского национализма.

В Польше фиксируют разделение в обществе дополнительной помощи Украине. Уже более трети выступают против дополнительной помощи Украине. Однако большинство все еще поддерживают дополнительную помощь Украине – 48%.

Респонденты считают, что Польша должна помогать Украине преимущественно в военном плане, предоставляя разведданные, боеприпасы и оружие.