Как пишут СМИ, стоимость роскошной яхты оценивалась примерно в 7 миллионов евро.

Важно "Покажите это Путину": в Мариуполе россияне убили маленькую девочку

Известно, что украинец являлся членом экипажа яхты "Леди Анастасия" примерно 10 лет. Владельцем судна является глава "Рособоронэкспорта", гражданин России Александр Михеев. Впоследствии испанским правоохранителям украинец рассказал, что владелец яхты отвечает за производство оружия, из которого атакуют его страну.

Когда моряк увидел по телевидению последствия попадания российской крылатой ракеты в многоквартирный дом, где находились мирные жители, его охватила ярость. Поняв, что эта крылатая ракета произведена компанией его начальника, а он проживает в Киеве в таком же доме, он решил отомстить владельцу.

Что известно об обстреле дома в районе Жулян Утром 26 февраля российские войска обстреляли жилой квартал Киева. Оккупанты попали в дом в районе Жулян. Как ранее рассказала свидетельница событий, было 2 попадания в дом , во время которых пострадали от четырех до пяти этажей. В районе 16 – 20 этажа был пожар, спасатели его потушили. Людей эвакуировали в соседний дом.

Как украинец подтопил яхту

Очутившись на яхте, украинец открыл один клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Украинец закрыл топливные клапаны и отключил электричество.

Он попросил троих членов экипажа покинуть корабль, в ответ услышав, что он "сумасшедший". Моряк напомнил им, что они тоже украинцы и что их родина подверглась нападению. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность. Когда приехала полиция, моряк-украинец сказал им:

Владелец этого судна – преступник, зарабатывающий на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев.