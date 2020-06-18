Новый Роздол и Новояворовск – два небольших городка на Львовщине, которые стали известны чуть ли не на всю страну. Но повод грустный – в этих двух городах уже третий год подряд рискуют сорвать отопительный сезон.

Все дело в теплоэлектроцентралях, которые арестованы как вещественные доказательства в громком уголовном деле против братьев Дубневичей. Кратко стоит напомнить, что две ТЭЦ были арестованы в рамках уголовного производства НАБУ и переданы в управление АРМА, которое, в свою очередь, должно было найти для этих активов управляющего.

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Бывшее руководство АРМА в лице Антона Янчука и его команды выбрали управителем компанию "Гарант Энерго М", которая не имела должного опыта, материальных ресурсов и персонала. Компанию, которая за два года "управления" сгенерировала долгов на примерно миллиард гривен. Вскоре после смены управляющего сменилось и руководство АРМА – ушли одиозные "реформаторы" Виталий Резник и Филипп Квитко, сменился глава Агентства.

Однако проблемы в управлении ТЭЦ исчезли только тогда, когда на новом конкурсе, инициированном лично экс-премьер-министром Гончаруком, АРМА выбрала в срочном порядке нового управляющего. Им стала дочерняя компания НАК "Нафтогаз Тепло".

Благодаря новому управляющему прошлый отопительный сезон жители Нового Роздола и Новояворовска пережили практически без проблем. Компания смогла обеспечить и тепло, и горячую воду в дома людей. А совместные усилия АРМА, Нафтогаза, работников компании "Нафтогаз Тепло" привели к тому, что ТЭЦ работали почти бесперебойно.

Однако в середине мая возникли определенные сложности с водоснабжением в Новом Роздоле – все задействованные в процессе стороны были вынуждены снова собраться по инициативе ЛОГА, чтобы решить проблему. Водоснабжение удалось возобновить, но это иллюстрировало более важные вещи – если в ближайшее время не будет вынесено окончательное решение суда в уголовном производстве НАБУ, и ситуацию дальше будут затягивать в суде, жителей городов могут ждать новые проблемы в отопительном сезоне 2020/2021.

Отопительный сезон 2021: быть или нет?

Мы решили пообщаться с представителем Группы Нафтогаз, в которую входит управляющий ТЭЦ, – директором по энергоэффективности и управлению имуществом Виталием Щербенко, и заместителем главы АРМА Владимиром Павленко, чтобы понять, какие перспективы у этих объектов, и к чему готовиться жителям городов.



Директор по энергоэффективности и управлению имуществом Виталий Щербенко

Самый важный вопрос – следующий отопительный сезон. Какие действия по подготовке уже проводятся и как вы оцениваете перспективы беспроблемного старта отопительного сезона?

Щербенко: Стоит начать с истории двух предыдущих лет: всем известно, что прошлый отопительный сезон фактически был сорван с самого начала. Это привело к тому, что в двух городах была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Люди были возмущены, перекрывали дороги, задолженность по заработной плате на двух ТЭЦ достигала более шести месяцев, в дома тепло не поставлялось. Соответственно правительство обратилось к АРМА, к Нефтегазу, к облгосадминистрации, чтобы мы все вместе направили усилия для решения проблемы, которую создал прошлый управляющий. Конечно, мы присоединились и подали документы на конкурс, который объявило АРМА, выиграли его и фактически за четыре дня наша команда запустила работу двух ТЭЦ.

Люди работали круглосуточно. Были сделаны действительно мощные шаги. Мы в срочном порядке получили лицензии на производство, транспортировку и поставку тепла, на производство электроэнергии, заключили договоры на поставку газа и его транспортировку, а это довольно непросто с нашей системой.



Заместитель главы АРМА Владимир Павленко

Павленко: Когда осенью 2019 года я начал работу в АРМА на должности советника главы, указанные ТЭЦ фактически стали первым кейсом, с которым мне пришлось работать. Перед нами была цель – не допустить худший сценарий и снять социальное напряжение. То есть возникла потребность не просто сменить управляющего, а сделать так, чтобы ТЭЦ полноценно заработали на бесперебойной основе. Но даже сменить управляющего на то время было не так уж и просто – бюрократические процедуры фактически делали невозможным проведение нового конкурса в сжатые сроки. Конечно, мы действовали при поддержке власти, и одновременно благодаря огромной работе в юридической плоскости и поддержке со стороны правительства мы не только отобрали достойного управляющего в лице "Нафтогаз Тепло", но и сделали это с соблюдением всех требований законодательства. Это тоже было крайне важно, так как АРМА не могла ставить под сомнение законность такого значимого решения.

В конце концов, мы выбрали лучшего из возможных управителей, потому что по факту только компания группы Нафтогаз может одновременно обеспечить надлежащее управление этими объектами и гарантировать поставки газа для их бесперебойной работы.

Отдельно стоит отметить, что если бы мы двигались по пути типичных процедур, то управителя удалось бы поменять не раньше февраля. Общая процедура была бы слишком долговременной: компания, управлявшая ТЭЦ на тот момент, не имела желания отдавать это имущество, скорее наоборот. А для того, чтобы расторгнуть договор управления с нашей стороны, нужно пройти определенную процедуру, в частности официально уведомить управляющего, получить от него подтверждение о получении сообщения и тому подобное. Ситуация осложнялась и тем, что "Гарант Энерго М" была сгенерирована большая задолженность, в том числе дебиторская. И эти вопросы о переводе долгов на нового управителя так же стоило согласовать. В результате "Гарант Энерго М" добровольно расторг договор. Из-за всех этих нюансов урегулирование проблемы могло затянуться надолго, но благодаря совместным согласованным действиям мы смогли быстро и законно получить нового управляющего, в котором уверены правительство и АРМА.

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Уточняющий вопрос – то, что Нафтогаз должен взять на себя управление активами, это была инициатива Кабмина, или это была ваша инициатива?

Щербенко: Это очень важный момент. Мы работали исключительно в правовом поле, АРМА объявило конкурс, именно АРМА определило нового управляющего, а Кабинет Министров, в свою очередь, инициировал вступление "Нафтогаза" как надежных партнеров. К тому же надо понимать, что у "Нафтогаза" был опыт. В свое время у нас в управлении было десять ТЭЦ, которые затем были переданы в Фонд госимущества. У нас остались специалисты, знания, опыт. Благодаря этому нам было проще, чем многим другим возможным управляющим. Я думаю, что именно на это обращали внимание в тендерном комитете АРМА.

Печальное наследие от предшественников

Насколько мне было известно, на то время в "Нафтогазе" говорили, что не хотят брать этот проект в управление, потому что им не интересно экономически. Когда вы соглашались участвовать в этом конкурсе, вы учитывали исключительно социальную составляющую или все же просчитывали и экономическую сторону вопроса. Был ли этот объект вам интересен как бизнес, на котором можно зарабатывать?

Щербенко: Буду откровенным – прежде всего, это социальная составляющая, на которую обратило внимание правительство. Вторая сторона, конечно, экономическая. Дело в том, что предыдущий управляющий "Гарант Энерго М" не рассчитался с Группой "Нафтогаз" за газ и его транспортировку на сумму около 400 миллионов гривен за один отопительный сезон. Это совокупная цифра задолженности и перед Нафтогазом (на сегодня уже рассчитана), и перед Укртрансгазом. Тогда перед объявлением нового тендера мы понимали – если зайдет на управление аналогичный предыдущему управитель, то этот долг будет только расти, постоянно. Мы оценивали, что ущерб может быть до миллиарда гривен.

Поэтому в целом мы исходили из понимания, что убытки перед Группой Нафтогаз могли существенно возрасти. Вхождение предприятия Группы в проект в роли управляющего позволило исключить саму возможность наращивания долгов перед нами и злоупотреблений.

Следовательно, важны были обе составляющие. Но говорить, что сейчас это прибыльный бизнес – нельзя. Это не так. Пока это убыточный проект для "Нафтогаза", если его рассматривать отдельно от прочей операционной деятельности Группы. Нужно приложить много усилий, чтобы выходить "в ноль".

Ваши специалисты потенциально видят на этом объекте экономическую выгоду, при условии модернизации, проведения всех ремонтных работ? И о каких средствах идет речь в контексте подготовки к следующему отопительному сезону.

Щербенко: В модернизацию ТЭЦ действительно нужно вложить значительные средства. Но здесь тоже есть проблема – мы на сегодня не являемся собственниками. Соответственно вкладывать огромные средства в капитальные инвестиции мы не можем. Поэтому на данный момент делаем исключительно текущие ремонты. Оценка же стоимости ремонта сейчас в процессе – точную цифру озвучить не готов, но речь идет о сотнях миллионов гривен. Сейчас мы не можем делать такие инвестиции, поскольку это не наша собственность. Мы только управляем, но дальнейшие шаги касаемо собственности активов зависят непосредственно от АРМА, от НАБУ, от Высшего антикоррупционного суда, это в их компетенции.

Частичные права для АРМА

Вопрос относительно долгов – когда заходил "Гарант Энерго М", то он взял на себя обязательства по предыдущим долгам, и на момент начала своего управления эта компания фактически уже имела минусовый баланс перед "Нафтогазом". Так каким образом так случилось, что даже несмотря на этот минусовый баланс нового управляющего на самом начале он получал номинации? Он не погасил долг, но получал номинации на газ?

Щербенко: Дело в том, что это новый потребитель, к тому же потребитель, на которого распространяется положение о специальных обязательствах на рынке газа, и мы даем номинации на нового потребителя, а не на объект. Но даже несмотря на это, уже с первых месяцев предыдущий управляющий не смог обеспечить уровень расчетов за газ перед Нафтогазом даже на минимальном уровне, который был предусмотрен действующими на то время обязательствами. Поэтому с определенного момента Нафтогаз прекратил давать номинации на газ, но несмотря на запрет отключения ТЭЦ от газоснабжения и то, что предыдущий управляющий самовольно не прекратил отбор газа из газотранспортной системы, – привело к накоплению долгов перед Укртрансгазом.

Вопрос долгов по зарплатам. "Нафтогаз Тепло", когда начали свою работу по управлению указанными активами, то сразу же выплатили людям, которые работали на запуске ТЭЦ, премиальные в размере трех месячных окладов. Но это же не погашение задолженности по заработной плате. Когда будет решен этот вопрос? И кто это должен делать?

Щербенко: Во время нашей встречи с трудовым коллективом обеих ТЭЦ, работники выражали желание, чтобы мы закрыли долги предыдущего управляющего. В ответ я объяснил, что это невозможно, поскольку не может один субъект хозяйствования выплачивать долги по заработной плате за другого субъекта хозяйствования, если он не является его правопреемником. Это уголовная ответственность предыдущего управляющего за безосновательную невыплату зарплаты. Мы объяснили, что объективно не сможем это сделать.

Моя же задача изначально заключалась в том, чтобы выплатить людям три оклада премиальных за то, что они присоединились к запуску работы предприятий. Это слово, которое я давал трудовому коллективу и на одной, и на второй ТЭЦ, было слержано.

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Сейчас есть сложности с тем, что все же арест был наложен не на весь имущественный комплекс. Сейчас мы смотрим документы и видим, что по описи арестованного имущества не все передано в управление – часть имущества в управление АРМА не передавалась вообще, и сейчас, чтобы эффективно работать для обеспечения базовых потребностей городов, приходится договариваться с собственниками, которые распоряжаются отдельными объектами ТЭЦ. Как это происходит, есть ли у вас контакт с представителями собственника для согласования проблемных вопросов. Потому что вам так или иначе приходится с ними контактировать.

Щербенко: На уровне предприятий контакты происходят, идет диалог. Что касается имущества, то на данный момент мы полностью завершили его инвентаризацию. Зависящую от нас часть мы выполнили, а дальнейшие шаги уже касаются компетенции АРМА, НАБУ и других государственных органов.

Павленко: Здесь есть много аспектов. Для решения проблемы нужны не совместные действия АРМА и НАБУ, а прежде всего инициатива НАБУ. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись. Для этого Агентству нужно передавать объекты, которыми технически можно управлять. Эффективное управление невозможно в случае, если передается только часть комплекса, который функционирует только как целостный объект. Скажем, когда вам от машины передали руль и колеса, а кузов забыли, то вряд ли вы сможете справиться с таким активом. АРМА со своей стороны может передать управляющему исключительно то имущество, которое было арестовано по делу НАБУ. Это исключительно их компетенция.

Детектив подает ходатайство в суд, суд его удовлетворяет или не удовлетворяет в том виде, в котором детектив сформировал. То есть условно детектив может попросить суд передать в АРМА стены завода и забыть указать другое имущество, которое в этих стенах расположено.

ТЭЦ – красноречивый пример такой ситуации. На прошлой неделе я приезжал во Львов, где мы вместе с управителем проводили инвентаризацию. Представители собственников на объекте говорят: "Вам передано исключительно помещение, вот его и описывайте". А внутрь нас не пустили, потому что имущество, которое там находится, нам не передали по судебному постановлению.

Для избежания таких ситуаций народные депутаты совместно с АРМА разработали новый законопроект о реформировании Агентства, который предусматривает, что при описании арестованного имущества АРМА будет предоставлять консультации следователям, что обеспечит возможность эффективного управления арестованным имуществом.

Отдельная проблема – сопротивление владельцев арестованных активов. Конечно, мы могли бы вызвать полицию и заходить на те объекты с применением силы. Но, по моему мнению, это неоправданные для представителей АРМА риски, поэтому мы этого не делали.

Собственно такие действия это результат того, что нет никакого диалога с представителями собственника и он невозможен?

Павленко: неудивительно, что владелец может противодействовать. Это противозаконно, но это естественно. АРМА постоянно подвергается противодействию собственников. И это одна из причин, по которой нам трудно найти приемлемых управляющих на такие проблемные активы. Потому что честный бизнес, который работает в легальной плоскости и не преследует сомнительные цели, редко соглашается идти на риск управления подобными объектами.

Каким будет отопительный сезон на Львовщине?

Какие все же планы на следующий отопительный сезон? Если имущество и дальше будет в управлении "Нафтогаз Тепло", то как вы готовитесь к следующему отопительному сезону, какие базовые работы проводятся, чего ожидать жителям городов?

Щербенко: Сегодня мы делаем технологически правильные шаги, чего не делалось на протяжении более трех лет. Предыдущие управители выжимали максимум из этого имущества, не вкладывая ничего взамен, и это накопило кучу проблем. Мы уже провели анализ и по сетям, и по ТЭЦ, чтобы выяснить, где и в каких объемах мы можем сделать текущие ремонты. Но, повторяюсь, к сожалению, мы не можем делать капитальные ремонты на данный момент. Мы готовы это делать в будущем. Мы делаем все для того, чтобы в отопительный сезон 2020/2021 города вошли без проблем. Мы убеждены, что никто другой не сможет этого сделать. И дело не только в природном газе. Дело в том, что каждому, кто бы пришел на наше место, нужно будет заново проанализировать ситуацию, получить лицензии, тарифы – это все время. Откровенно могу сказать, что бизнес, который генерирует убытки, не очень интересен другим игрокам рынка.

Когда "Нафтогаз Тепло" зашел на управление ТЭЦ, сделали ли вы внутренний аудит того, сколько из поставленного на ТЭЦ газа идет на нужды населения, а сколько – на электрогенерацию, при условии, если она была? Считалось ли это?

Щербенко: Вы подводите меня к вопросу, как предыдущие владельцы "зарабатывали" деньги и создавали долги. Конечно, мы все анализируем. В "Нафтогазе" вообще не бывает ничего без анализа. Здесь нужно понять основную разницу между предыдущими собственниками и управляющими, и Нафтогазом. Дело в том, что на сегодняшний день цена газа, который заходит в трубу на ТЭЦ, одинакова как для теплоснабжения, так и для генерации электроэнергии. Но когда на предприятиях хозяйничали владельцы, то цена отличалась в разы. Поэтому они получали газ якобы для генерации тепла для населения по низкой регулируемой цене, а на самом деле продавали электроэнергию, которая была произведена с учетом стоимости дорогого "коммерческого" газа. Именно это является предметом расследования НАБУ и рассматривается ВАКСУ.

А если смотреть не по цене, а по потребленному количеству газа?

Щербенко: Цифру я назвать не смогу. Отмечу только, что есть вывод НКРЭКУ, где указано, что тот объем газа, который поставлялся для производства тепловой энергии, просто физически не мог быть использован в таком объеме для этих нужд. В любом случае, важно то, что сегодня мы имеем большую разницу между тем, что было, и тем, что есть.

Какой процент теплопотерь по каждой ТЭЦ вы сейчас имеете? Есть где-то эта информация в процентном соотношении?

Щербенко: Теплопотери есть на разных этапах. И как от неизолированных труб, так и в результате аварийных утечек.

Когда мы зашли на управление, была действительно большая проблема с потерями именно теплоносителя, потому что каждый день мы латали трубу. У нас горячая вода текла постоянно, тонны воды в час. Латаешь в одном месте, прорывает в другом. Были ситуации, когда одновременно в двух, трех местах латали, и ты решаешь, куда сначала надо бежать. Но за эти полгода мы стабилизировали ситуацию – сейчас теплопотери с утечками минимизированы.

Есть ли у АРМЫ еще такие же проблемные активы, и каким образом там решается ситуация?

Павленко: Большинство проблемных активов, переданных в АРМА, имеют одну общую черту. Они не прибыльные. Что может делать АРМА с такими активами? Агентство может либо управлять, ища управляющего, либо продавать активы.

Но когда речь идет о социально важных объектах, то мы убеждены – управляющий должен определяться не нашим конкурсом, потому что никакая вменяемая компания добровольно не зайдет на такие проблемные объекты. Управляющий в таких случаях должен назначаться решением правительства. Мы эти изменения хотим внести в закон, чтобы в исключительных случаях Кабмин выбирал профильное госпредприятие, которое бы управляло арестованными активами, функционирование которых является социально важным.

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В условиях, что эти две ТЭЦ будут конфискованы и выставлены на продажу, "Нафтогазу" интересно их выкупить?

Щербенко: Конечно, если такая возможность появится, мы будем рассматривать этот вопрос, поскольку хорошо понимаем не только их текущее состояние, но и потребность в инвестициях. Сейчас наш приоритет – своевременный старт следующего отопительного сезона.