О подготовке к отопительному сезону в Николаевской области рассказал глава ОВА Виталий Ким во время прессбрифинга. Он отметил, что в регионе готовятся к возможным срывам подачи тепла россиянами.
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Готовятся в максимальном темпе
Как отметил Виталий Ким, к отопительному сезону в Николаевской области готовятся два месяца подряд. И делают это в максимальном темпе, чтобы успеть обеспечить теплом жителей региона.
Мы формируем запасы и ожидаем от врага всевозможных террористических актов к началу сезона. Пытаемся быть готовыми,
– подчеркнул Ким.
В то же время он добавил, что никто не может быть застрахован от форс-мажорных ситуаций. Но на сегодня в регионе все идет согласно графику. Так что отопительный сезон в Николаевской области должен начаться вовремя.
Насколько готовы к отопительному сезону в Украине
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей. Все они обсудили подготовку к отопительному сезону 2022 – 2023 года.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в настоящее время в нашем государстве работают над сокращением потребления энергоресурсов. Чтобы претворить этот замысел в жизнь, используют все имеющиеся способы.
Так, теплогенерирующие предприятия начинают переводить на альтернативные источники энергии. А еще работают над бытовым утеплением и реализацией программ, запущенных Фондом энергоэффективности.
В целом, подготовка страны к отопительному сезону идет по плану. Чернышев озвучил во время совещания следующие цифры:
- готовность объектов жилищного фонда – 72%;
- готовность тепловых сетей – 74%.
Кроме того, бригады продолжают активно заниматься ремонтом инфраструктуры. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения враг нанес немало ударов именно по этим целям.
В правительстве не исключают, что в начале отопительного сезона таких атак будет еще больше. Ведь враг постарается всеми возможными способами заставить Киев сесть за стол переговоров.
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